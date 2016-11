I Paesi Bassi approvano alla camera il divieto parziale del burqa in pubblico. I deputati olandesi hanno votato a favore del divieto di indossare il velo integrale in luoghi pubblici come scuole e ospedali, ma anche sui mezzi pubblici. La mozione è stata approvata con 132 voti favorevoli sui 150. La legge ora dovrà passare l’esame del senato prima di entrare in vigore.