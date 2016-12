Si chiude la campagna elettorale per il referendum costituzionale in Italia. I cittadini il 4 dicembre voteranno per approvare o respingere la riforma della costituzione promossa dal governo Renzi. Oggi ci saranno i comizi finali: Matteo Renzi sarà a Firenze, in piazza della Signoria, mentre Beppe Grillo, leader del Movimento 5 stelle e sostenitore del no, parlerà a piazza San Carlo, a Torino.