Chiesto l’ergastolo per l’ex generale serbo bosniaco Ratko Mladić. È in corso all’Aja la fase finale del processo contro Mladić per i crimini commessi durante la guerra nell’ex Jugoslavia. L’ex militare è accusato di due genocidi e di crimini di guerra e contro l’umanità. Alla fine di tre giorni di requisitoria i procuratori del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia hanno chiesto l’ergastolo, la pena più severa.