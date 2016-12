Si sono concluse consultazioni in Italia per formare il nuovo governo. Il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha incontrato tutti i gruppi parlamentari tra l’8 e il 10 dicembre. Oggi ha incontrato Forza Italia, il Movimento 5 stelle e il Partito democratico. Parlando con la stampa, il capo dello stato ha riconosciuto l’urgenza di restituire al paese un governo di pieni poteri per affrontare emergenze come quella del terremoto e ha dichiarato che dalle consultazioni “è emersa come prioritaria l’esigenza generale di armonizzazione delle due leggi elettorali per la camera e per il senato”. Nelle prossime ore potrebbe sciogliere la riserva sul nuovo governo.