I ministri delle finanze dell’eurozona hanno sospeso le misure per aiutare a ridurre il debito della Grecia. Il provvedimento sarebbe una risposta alla decisione del primo ministro Alexis Tsipras di aumentare la spesa per le pensioni. Il 5 dicembre l’eurogruppo aveva deciso di ridurre il peso del debito greco tagliando i tassi a breve termine e allungando alcuni termini di pagamento. “Le azioni del governo greco non sembrano essere in linea con i nostri accordi”, ha detto un portavoce del presidente dell’eurogruppo Jeroen Dijsselbloem.