Russia e Turchia promettono di cooperare nelle indagini sull’uccisione dell’ambasciatore russo ad Ankara. Gli investigatori russi sono arrivati nella capitale turca per capire se l’attacco sia stato compiuto da un cane sciolto o se rientri in una cospirazione più ampia per rovinare i rapporti tra i due paesi, che nella guerra in Siria si trovano su fronti opposti. A Mosca i ministri degli esteri dei due paesi hanno partecipato a un incontro fissato in precedenza nel corso del quale hanno rinnovato l’impegno per arrivare alla pace in Siria.