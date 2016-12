Emergenza smog in Cina. Dal 16 dicembre 460 milioni di persone che vivono nella Cina centrale e settentrionale sono costrette a tollerare livelli di inquinamento atmosferico da allerta rossa. Molte scuole sono state chiuse. Altre decine di migliaia di persone si sono trasferite nelle regioni dove l’aria è più respirabile o hanno lasciato il paese per un viaggio all’estero in attesa che la situazione migliori.