L’attentatore di Berlino è passato da Lione prima di andare in Italia. Anis Amri è stato alla stazione Part-Dieu di Lione, dove ha comprato un biglietto per Milano con corrispondenza a Chambery. Lo provano le immagini delle telecamere di sicurezza. Anis Amri è morto in seguito a uno scontro a fuoco con la polizia italiana a Sesto San Giovanni. È considerato il responsabile dell’attentato del 19 dicembre a Berlino, che ha causato 12 morti e 56 feriti.