Un’autobomba esplode in un mercato di Baghdad, tredici morti e più di cinquanta feriti. L’esplosione è avvenuta la mattina dell’8 gennaio in un mercato affollato nel distretto di Jamila, a est della capitale irachena. Il gruppo Stato islamico (Is) ha rivendicato l’attacco in una dichiarazione online, dichiarando che l’obiettivo era colpire un raduno di sciiti nella zona.