Sorprese e delusioni ai Golden globe 2017

Come ogni anno, il giornale statunitense Variety elenca i vincitori inattesi e i candidati snobbati dai giudici dei Golden globe, i premi per il cinema e la televisione attribuiti da 93 giornalisti dell’associazione della stampa estera di Hollywood. L’8 gennaio la premiazione, durante la quale l’attrice Meryl Streep ha tenuto un discorso emotivo contro Donald Trump, ha riservato meno sorprese del solito.

Sorpresa e delusione

Moonlight

Il film favorito dalla critica concorreva per sei premi, ma ne ha vinto solo uno, anche se di peso: miglior film drammatico. L’acclamata pellicola indie di Barry Jenkins, ispirata a un’opera teatrale, racconta la storia di Chiron, un giovane afroamericano omosessuale di Miami, in tre fasi della sua vita.

Sorprese

Isabelle Huppert

Nonostante molti puntassero su Natalie Portman, per il suo ruolo da protagonista in Jackie, l’attrice francese ha vinto il premio come miglior attrice con Elle di Paul Verhoeven, incoronato anche come miglior film straniero. La la land

Si sapeva che il musical di Damien Chazelle avrebbe vinto parecchio, ma non che si sarebbe affermato in tutte le sette categorie in cui era nominato: miglior film commedia o musical, attore e attrice protagonisti, regista, sceneggiatore, colonna sonora e canzone. Ha battuto i record di Qualcuno volò sul nido del cuculo e Fuga di mezzanotte (sei premi ciascuno). Tracee Ellis Ross

L’attrice afroamericana, protagonista della serie Black-ish, alla prima nomination, ha vinto come miglior attrice di serie tv commedia o musical, battendo candidate come Sarah Jessica Parker (Divorce) e Issa Rae (Insecure). The night manager

Tutti gli attori della miniserie Bbc diretta da Susanne Bier e ispirata a un romanzo di John Le Carré hanno vinto nelle categorie dov’erano stati nominati: Tom Hiddleston (attore protagonista), Olivia Colman (attrice non protagonista) e Hugh Laurie (attore non protagonista). Aaron Taylor-Johnson

L’attore britannico ha vinto come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in Animali notturni di Tom Ford, affermandosi su candidati più quotati, tra cui Jeff Bridges (Hell or high water). Zootopia

Miglior film d’animazione, è stato un successo di critica e di pubblico. Ma non ci si aspettava che superasse il nuovo blockbuster Disney Oceania.

Delusioni

Hbo

Quattordici nomination, ma nessun premio per il network che ha prodotto successi come Trono di spade o Westworld. Courtney B. Vance e Sterling K. Brown

Gli avvocati di The people v. O.J. Simpson. American crime story (premiata come miglior miniserie) non hanno vinto niente perché tutti i premi sono andati agli attori di The night manager. Rami Malek

Come l’anno scorso, il protagonista di Mr. Robot ha mancato il premio come miglior attore di serie tv. L’anno scorso aveva vinto Jon Hamm per la stagione finale di Mad men, quest’anno Billy Bob Thornton con Goliath, prodotta da Amazon. This is us

La serie corale prodotta della Nbc, alla prima stagione, non ha preso neanche un premio. Nonostante il suo network sia quello che trasmette la cerimonia dei Golden globe.

Il discorso di Meryl Streep ai Golden globe 2017.

