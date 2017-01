Perché chi aiuta i migranti rischia di essere processato

Herrou è stato accusato per la prima volta di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nell’agosto del 2016, dopo che la sua auto è stata fermata con a bordo otto ragazzi eritrei mentre percorreva il tragitto che collega l’Italia e la Francia. All’epoca il contadino francese è stato prosciolto, perché sono stati riconosciuti i motivi umanitari del suo gesto. Ma nell’ottobre dello stesso anno Herrou è stato di nuovo arrestato per aver occupato insieme a una cinquantina di eritrei un villaggio vacanze abbandonato di proprietà delle ferrovie francesi (Sncf) a Saint-Dalmas-de-Tende, nelle Alpi Marittime. Tre giorni dopo l’occupazione, il villaggio è stato sgomberato dalla polizia e il contadino francese è stato di nuovo arrestato.

Centinaia di persone si sono riunite all’esterno del tribunale il 4 gennaio per esprimere solidarietà al contadino francese che ha tenuto una conferenza stampa improvvisata e ha difeso la sua scelta di aiutare i migranti. “Se dobbiamo infrangere la legge per difendere le persone lo faremo”, ha detto Herrou. “Il nostro compito è aiutare le le persone a superare il pericolo, e la frontiera è un pericolo”, ha aggiunto , spiegando di aver aiutato soprattutto minori.

Cédric Herrou ha 37 anni, è un contadino francese , coltiva ulivi nella Val Roia, al confine tra Italia e Francia, dove negli ultimi anni sono passati migliaia di migranti in transito dall’Italia alla Francia. Herrou è sotto processo in Francia per aver aiutato duecento migranti ad attraversare la frontiera e per aver dato da mangiare e da bere a 57 di loro. Rischia fino a cinque anni di prigione e trentamila euro di multa per aver aiutato queste persone che non avevano regolari documenti “a entrare e a spostarsi” nel paese. Il processo contro di lui è cominciato nel tribunale di Nizza il 4 gennaio e il verdetto dovrebbe arrivare entro il 10 febbraio.

I reati di solidarietà

Herrou non è l’unico a essere sotto processo in Francia per un reato simile. Pierre-Alain Mannoni, un insegnante francese, è stato processato e assolto in appello dal tribunale di Nizza con un’accusa simile. Mannoni era stato fermato alla fine del novembre 2016 a Mentone con tre eritrei sulla sua auto, è stato arrestato e accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. È stato condannato a sei mesi di carcere in primo grado, ma il tribunale di Nizza lo ha assolto in appello con la motivazione che “l’aiuto ai migranti per assicurargli condizioni di vita degne e decorose non è perseguibile penalmente”.

Mannoni ha commentato dicendo: “È una grande vittoria per le persone che aiutano i migranti, ma anche per tutte quelle che hanno bisogno di aiuto”. All’inizio di dicembre la corte d’appello di Aix-en-Provence ha confermato la multa da 1.500 euro inflitta a Claire Marsol, una professoressa universitaria in pensione di 73 anni, attivista dell’associazione Habitat et citoyenneté per aver dato un passaggio a due ragazzi eritrei alla frontiera.