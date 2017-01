Il gelo rende drammatica la situazione dei migranti in Europa, denuncia l’Onu. Profughi e migranti rischiano di morire per il freddo che sta colpendo l’Europa in questi giorni e i governi dovrebbero fare di più per aiutarli, invece di respingerli alla frontiera ed esporli a forme di violenza. Secondo una portavoce dell’Unicef “si tratta di salvare vite, non porre dei confini e rispettare regole burocratiche”. La situazione peggiore è quella in Grecia, dove secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati cinque persone sono morte finora per il freddo.