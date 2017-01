Un aereo da carico precipita in Kirghizistan: 32 morti. Un volo turco che trasportava merci partito da Hong Kong è caduto sopra alcune case vicino all’aeroporto di Manas, a circa 25 chilometri dalla capitale Bishkek. L’ha confermato il governo locale. Tra le vittime ci sarebbero anche dei bambini. L’aereo, un Boeing 747, avrebbe dovuto fare tappa all’aeroporto di Manas. L’aereo è precipitato alle 7.30 (ora locale). La visibilità era scarsa, ma le cause dell’incidente non sono ancora chiare.