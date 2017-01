In Antartide si sta formando un iceberg gigantesco. La piattaforma di ghiaccio galleggiante Larsen C si sta staccando dalla penisola Antartica. La spaccatura è lunga circa 195 km e dal primo gennaio è avanzata di 10 km. Basterebbe che proseguisse per circa 20 km per produrre uno dei più grandi iceberg mai osservati. Tuttavia, non è possibile prevedere quando la piattaforma si staccherà del tutto. Negli ultimi decenni in Antartide si sono staccate una decina di grandi piattaforme di ghiaccio.