Theresa May oggi a Washington per incontrare Donald Trump. La premier britannica sarà la prima tra i leader stranieri a visitare ufficialmente il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti. Tra gli argomenti dell’incontro l’ipotesi di un accordo commerciale tra Regno Unito e Stati Uniti e un’agenda di riforme per rendere la Nato e le Nazioni Unite più efficaci di quanto non siano adesso. Nel frattempo il governo britannico ha presentato al parlamento la legge sulla Brexit, che sarà discussa alla camera dei comuni tra il 31 gennaio e il 1 febbraio.