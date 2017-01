Theresa May ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ad Ankara. La premier britannica è arrivata nella capitale turca dagli Stati Uniti, dove ha incontrato il presidente Donald Trump. Il presidente turco ha annunciato che mira ad aumentare il volume degli scambi tra Turchia e Regno Unito da 15.6 milioni di dollari a 20 milioni di dollari all’anno. May ha annunciato un accordo che prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro per aumentare il commercio tra i due paesi in vista della Brexit e ha invitato Erdoğan a rispettare i diritti umani e lo stato di diritto. Al centro dell’incontro anche la questione di Cipro, della Siria e la sicurezza aerea.