Novantasette aziende del settore tecnologico partecipano alla causa contro il Muslim ban. Le aziende – da Apple a Zynga, passando per Google, Facebook, Microsoft e Netflix – hanno deciso di partecipare alla battaglia in tribunale contro la Casa Bianca, presentando alla corte d’appello del nono circuito un documento in cui forniscono delle informazioni per aiutare il tribunale a decidere. La corte deve esprimersi sul ricorso presentato da Donald Trump contro la sentenza di un tribunale di Seattle che il 3 febbraio ha bloccato l’esecuzione dell’ordine esecutivo. Nel documento le aziende affermano l’importanza degli immigrati nell’economia e nella società, sottolineando che la decisione di Trump danneggia i loro affari e viola le leggi sull’immigrazione e la costituzione statunitense.