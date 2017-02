È morto il filosofo e saggista Tzvetan Todorov, aveva 77 anni. Nato in Bulgaria nel marzo 1939, Tzvetan Todorov si era trasferito nel 1963 in Francia dove ha vissuto per tutta la vita. Allievo di Roland Barthes, Todorov è autore di saggi come La conquista dell’America (Einaudi, 1984) e Di fronte all’estremo (Garzanti, 1992). Il suo ultimo libro è Resistenti (Garzanti, 2016).