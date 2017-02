Una petizione contro la legge israeliana che legalizza gli insediamenti arriva alla corte suprema. Un gruppo formato da tre organizzazioni per i diritti umani e 17 consigli municipali palestinesi ha impugnato la legge approvata il 6 gennaio dal parlamento israeliano che regolarizza retroattivamente le colonie in Cisgiordania. Ci si aspetta che la corte suprema blocchi la legge, duramente criticata sia in Israele sia all’estero.