Esplosione in un reattore nucleare in Francia. Secondo le autorità locali non c’è alcun rischio di contaminazione. L’esplosione è stata registrata nella sala macchine della centrale di Flamanville, nella Bassa Normandia. È scoppiato anche un piccolo incendio, che risulta già sotto controllo. Non ci sono feriti, ma cinque persone sono rimaste leggermente intossicate.