Il Metropolitan Museum rende gratuitamente disponibili online 375mila immagini di opere d’arte. Le immagini di tutte le opere d’arte di dominio pubblico della collezione del Metropolitan Museum of Art di New York sono disponibili gratuitamente per essere scaricate da chiunque in alta risoluzione e senza restrizioni d’uso. Per “rendere tutto giù accessibile”, il museo ha collaborato con Creative Commons, Wikimedia e Pinterest.