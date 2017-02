Si allungano i tempi di approvazione della legge sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il disegno di legge, che avrebbe dovuto essere in via di approvazione, ha subito delle modifiche in senato, che deve ancora approvarlo, e dovrà quindi tornare alla camera per un’ulteriore esame. Il rischio è che la legge non veda la luce durante questa legislatura, lasciando un preoccupante vuoto amministrativo: solo nel 2016 sono infatti arrivati in Italia 26mila minori stranieri non accompagnati.