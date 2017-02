Un attentato suicida in Yemen provoca cinque morti e tre feriti. Un uomo ha fatto esplodere un’autobomba all’ingresso del campo militare Najda a Zinjibar, capitale della provincia di Abyane, nel sud del paese. Le fonti di sicurezza riferiscono che cinque persone sono morte e tre sono rimaste ferite. L’attentato non è ancora stato rivendicato ma, secondo la fonte citata, potrebbe trattarsi di Al Qaeda, che ha condotto attacchi simili in passato nella zona.