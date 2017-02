Donald Trump vuole aumentare la spesa militare degli Stati Uniti. Nella proposta di bilancio per il 2018 della nuova amministrazione statunitense è previsto un aumento delle spese per la difesa di 54 miliardi di dollari (il 9 per cento), a fronte di tagli degli aiuti all’estero e del budget per l’ambiente. La proposta definitiva dovrà essere presentata a metà marzo per ricevere l’approvazione del congresso.