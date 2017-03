Tensioni tra Turchia e Germania dopo l’annullamento di due incontri pro Erdoğan. Il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu ha accusato la Germania di applicare doppi standard nei confronti della Turchia, dopo l’annullamento di due eventi nelle città di Gaggenau e Colonia in cui avrebbero dovuto parlare il ministro della giustizia turco Bekir Bozdağ e il ministro dell’economia Nihat Zeybecki. Le tensioni tra i due paesi si sono aggravate dopo l’arresto del corrispondente del quotidiano tedesco Die Welt Deniz Yücel, avvenuto il 27 febbraio in Turchia. Il municipio di Gaggenau è stato evacuato in seguito ad un allarme bomba, che secondo il sindaco è legato alla cancellazione dell’evento con Bozdağ.