Gli Stati Uniti non escludono azioni militari contro la Corea del Nord. In visita in Corea del Sud, il segretario di stato statunitense Rex Tillerson ha dichiarato che la politica della “pazienza strategica” nei confronti di Pyongyang è giunta al termine e che un’azione militare preventiva potrebbe aver luogo se la minaccia nucleare nordcoreana lo richiedesse. Tillerson ha inoltre difeso la decisione di schierare un sistema missilistico statunitense in Corea del Sud in chiave difensiva. La misura ha irritato Pechino nonostante le rassicurazioni di Seoul.