Nel 60esimo anniversario dei Trattati di Roma, i 27 leader dell’Unione Europea rilanciano l’integrazione post Brexit. È stata firmata la mattina del 25 marzo al Campidoglio la dichiarazione di Roma che dovrebbe rilanciare il processo di integrazione europeo. Alle 13:30 i leader europei e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker sono arrivati al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quattro cortei, due sit-in e la paura dei black bloc previsti hanno portato al blocco della capitale per motivi di sicurezza, con il dispiego di 5mila uomini delle forze dell’ordine. La polizia ha fermato 122 giovani provenienti da Torino e Venezia per identificarli e ha dato a tredici di loro un foglio di via per lasciare Roma. Le manifestazioni si sono concluse senza scontri significativi.