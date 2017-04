Il sospettato fermato in Germania non avrebbe legami con l’attentato di Dortmund. L’uomo, un iracheno di 26 anni, è stato interrogato il 12 aprile in quanto presunto affiliato al gruppo Stato islamico, ma le autorità tedesche non hanno prove di un suo legame con gli ordigni artigianali esplosi vicino al pullman della squadra di calcio del Borussia Dortumnd, che stava andando allo stadio per giocare la partita di Champions League contro il Monaco. Un giocatore del Dortmund, lo spagnolo Marc Bartra, è rimasto ferito ed è stato operato a un braccio. Le autorità tedesche hanno seguono la pista dell’estremismo islamico.