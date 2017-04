Un mondo costruito sulla sabbia

La sabbia è molto richiesta. In alcune parti del mondo la gente percorre distanze sempre maggiori per mettere le mani sui suoi granelli dorati. In India esiste una mafia della sabbia che intimidisce gli abitanti per estrarre e trasportare il materiale. In Marocco e nei Caraibi, i trafficanti stanno svuotando intere spiagge. Anche se è difficile calcolare esattamente quanta sia quella prelevata illegalmente, è probabile che la sabbia sia il materiale più estratto al mondo. Secondo il programma ambientale delle Nazioni Unite (Unep), sabbia e ghiaia rappresentano quasi l’85 per cento di tutti i materiali estratti al mondo ogni anno.

Le città contemporanee sono costruite con, e spesso sopra, la sabbia. Buona parte di essa è utilizzata nel settore edilizio per creare asfalto e cemento. Non sorprende quindi che l’Asia ne sia il principale consumatore. La Cina da sola rappresenta la metà della domanda mondiale. La cosa riflette il folle ritmo di costruzioni del paese: il governo dichiara di aver costruito 32,3 milioni di case e 4,5 milioni di chilometri di strade tra il 2011 e il 2014.

La sabbia ha anche usi industriali: è usata per produrre vetro, componenti elettronici e nell’estrazione petrolifera nel settore del fracking. Ampie quantità di sabbia vengono inoltre gettate in mare per aumentare l’estensione di un territorio nazionale: Singapore, per esempio, ha aumentato in questo modo la sua superficie del 20 per cento a partire dagli anni sessanta. Le Maldive e Kiribati hanno usato la sabbia per sollevare il livello le loro isole e affrontare l’innalzamento dei mari. L’Onu prevede che entro il 2030 ci saranno più di 40 megalopoli con oltre dieci milioni di abitanti (nel 2016 erano 31), il che significa che bisognerà costruire nuovi alloggi e infrastrutture. Anche il livello dei mari continuerà a innalzarsi. E quindi la sabbia sarà sempre più richiesta.