Il futuro di New Delhi è minacciato dall’inquinamento

Ma Diwali non significa solo luci. Durante la festa vengono fatti esplodere anche milioni di petardi e fuochi d’artificio. In mezzo alla strada i bambini saltellano per l’eccitazione intorno a fontane pirotecniche. Sui tetti delle case i padri di famiglia fanno esplodere delle piccole bombe – chiamate curiosamente “nazi” – che fanno un rumore assordante. Le detonazioni scuotono la città. Ovunque si sentono esplosioni a raffica e il cielo è attraversato da lampi di fuoco. Chiudendo gli occhi si ha l’impressione di trovarsi in un paese in guerra. Con il passare delle ore l’aria diventa più densa e una fitta cappa di fumo avvolge la città. Sostanze inquinanti e particelle di metalli pesanti si diffondono nell’aria. I fari delle auto tagliano la nebbia con fasci luminosi. I cani randagi abbaiano per la paura. Respirare diventa faticoso.

Il vocabolario dell’inquinamento

Ogni autunno a New Delhi torna il problema dell’inquinamento. E ogni anno è più grave, senza che venga fatto nulla per risolverlo. Vari elementi congiurano contro questa megalopoli di oltre 17 milioni di abitanti. La temperatura in città, che sorge in mezzo alle enormi pianure del subcontinente, scende bruscamente da Diwali in poi. E con l’arrivo del freddo le sostanze inquinanti rimangono imprigionate al suolo. In pochi giorni la città soffoca tra la polvere dei petardi, i gas di scarico di milioni di auto, le emissioni delle fabbriche di periferia e il fumo delle stoppie bruciate nei campi. Un cocktail tossico che alcuni politici locali paragonano a una “camera a gas”.

Lavorare a New Delhi, come nel mio caso da settembre, non significa solo districarsi in questa megalopoli tentacolare, affrontare un’amministrazione pignola fino al grottesco o assaggiare il delizioso curry di cervello del ristorante Karim’s. Significa anche scoprire e usare un vocabolario scientifico nuovo, sigle come pm10, pm2,5 o unità di misura come μg/m³ (microgrammo per metro cubo). Il particolato (pm) è l’indicatore più utilizzato per l’inquinamento atmosferico: sostanze microscopiche del diametro di pochi micron, particolarmente nocive per la salute. Le polveri più sottili, di 2,5 micron o meno (pm2,5), sono particolarmente insidiose: per le loro dimensioni – circa un trentesimo del diametro di un capello umano – finiscono direttamente nei polmoni. Per limitare l’impatto sul corpo umano l’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di non superare la media giornaliera di 25 μg/m³ di pm2,5. Ma nelle ultime due settimane a New Delhi è stata superata più volte la soglia dei 1.000 μg/m³. In realtà ha superato i 999, perché oltre quel numero i sensori delle centraline si bloccano. Nei giorni “buoni” si alza il vento e i livelli scendono intorno ai 300-400 μg/m³. Per avere un termine di paragone a Parigi l’allarme rosso scatta quando la concentrazione di pm10 supera gli 80 μg/m³. Non fa differenza essere giovani, bambini o anziani: respirare l’aria viziata di New Delhi equivale a fumare due pacchetti di sigarette al giorno.

La situazione è talmente grave che gli stessi indiani, la cui capacità di relativizzare i problemi è leggendaria, cominciano a preoccuparsi. L’argomento è sulla bocca di tutti. I mezzi d’informazione parlano di “airpocalypse”. Per la prima volta ho visto la gente per strada indossare delle mascherine contro l’inquinamento. Quando emergono dalla nebbia queste figure indistinte somigliano in modo inquietante ad Hannibal Lecter nel Silenzio degli innocenti. I pochi negozi che le vendono sono presi d’assalto. Nelle farmacie sono andate a ruba anche le semplici mascherine chirurgiche, che non sono molto utili in queste circostanze.