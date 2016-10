Storia di Max, rifugiato gay in Italia

Max stringe la mano di Giovanni, lo guarda e si trattiene, come ad aspettare un suo cenno e poi comincia a raccontare: “Quando siamo andati insieme alla manifestazione #svegliatitalia per le unioni civili al Pantheon a Roma io non volevo tenergli la mano, avevo paura che da qualche angolo venissero fuori a menarci”, si ferma Max e sorride. “Anche se razionalmente so che in Italia non c’è nessun rischio, avevo paura”, afferma.

Al Pantheon, durante la manifestazione per il riconoscimento delle unioni civili del 23 gennaio scorso, Max e Giovanni si sono dati per la prima volta un bacio in pubblico. Ora vivono insieme, ma all’epoca avevano appena cominciato a frequentarsi. “Andando via dal Pantheon siamo passati sotto a un arco a palazzo Madama, in un posto anche molto romantico, e lui non mi voleva dare la mano”, conferma Giovanni, “io cercavo di dirgli ‘lascia che ci vedano, che ti importa’. Ma la sua paura era completamente irrazionale, era abituato a essere perseguitato”.

Max ha 35 anni e vive in Italia da due, è nato e cresciuto a San Pietroburgo poi si è trasferito a Simferopoli, in Crimea, dove è rimasta tutta la sua famiglia. In Italia ha chiesto e ottenuto lo status di rifugiato perché nel suo paese, la Russia, rischiava il carcere in quanto omosessuale ed era perseguitato fin da bambino. Da poco più di un anno vive con Giovanni, un italiano di cinquant’anni, ma a sua madre in Russia non riesce ancora a dire che è innamorato e che vive insieme al suo compagno.