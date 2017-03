Un ragazzo si è ucciso, era somalo, aveva 19 anni

Maslax Moxamed ha 19 anni, arriva in Italia dalla Somalia nell’agosto del 2016, passa due mesi a Roma, prima a via Cupa, nel quartiere San Lorenzo, dove incontra i volontari della Baobab experience, poi, dopo lo sgombero, segue i volontari nei diversi punti di accoglienza improvvisati in giro per la città. Una sera di ottobre prende un pullman per Milano da piazzale Tiburtino, e da Milano raggiunge il Belgio con un amico sudanese, Azou. Ma il 31 gennaio alle 22 atterra di nuovo all’aeroporto di Fiumicino a Roma. Le autorità lo hanno rimandato in Italia a causa del regolamento di Dublino, la legislazione comune europea che prevede che la domanda d’asilo sia esaminata dal primo paese d’ingresso in Europa.

La sua è la storia di un “dublinante”, cioè quella di un richiedente asilo che viene rimandato in maniera forzata nel paese di frontiera in cui ha lasciato le impronte digitali all’arrivo. Dopo una notte passata nel commissariato di polizia di Fiumicino, il 1 febbraio, Maslax Moxamed è trasferito in un centro di accoglienza straordinaria (Cas) a Pomezia, trenta chilometri a sud di Roma. Il 15 marzo è stato ritrovato morto nel parco di via Fiorucci a Santa Palomba vicino al residence 3C, dove era alloggiato. Maslax Moxamed si è impiccato. La sua salma è stata portata all’ospedale di Tor Vergata e per i volontari del Baobab che l’hanno conosciuto non è stato possibile portargli un omaggio. Quelli che hanno condiviso con lui i suoi ultimi mesi di vita lo ricordano con queste memorie e scendono in piazza il 25 marzo a Roma per denunciare la situazione in cui Maslax Moxamed è rimasto incastrato, e con lui migliaia di persone, vittime della miopia e del cinismo delle politiche europee sull’immigrazione.