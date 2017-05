Il modello di accoglienza dei migranti a Milano è in crisi?

Dietro alla stazione centrale di Milano, sotto i bastioni grigi e imponenti sui quali passa la ferrovia, il 7 maggio un ragazzo maliano di 31 anni si è impiccato. È salito sul muretto, in via Ferrante Aporti, si è messo un cappio al collo e si è lasciato scivolare. Se ne sono accorti i passeggeri di un treno, che hanno visto il ragazzo infilarsi un laccio intorno alla testa. Ma soprattutto se n’è accorto un passante che a mezzogiorno stava andando a prendere la sua auto parcheggiata al bordo della strada e ha dato l’allarme.

I soccorritori hanno portato il ragazzo in fin di vita all’ospedale Niguarda. Alle 12.50 del 7 maggio è stato dichiarato morto. Non aveva documenti con sé, ma dalle impronte digitali i carabinieri di Porta Manforte sono riusciti a risalire alla sua identità: avevano diffuso la sua fotografia a tutti i responsabili dei centri di accoglienza di Milano, ma non erano riusciti a raccogliere informazioni su di lui. Si trovava in Italia da un anno e mezzo, era un richiedente asilo, non era residente in nessun centro di accoglienza milanese, era stato registrato nei servizi di accoglienza di Modena. È tutto quello che sappiamo. Il nome dell’uomo non è stato diffuso.

Per Pietro Massarotto, avvocato e presidente dell’associazione Naga di Milano,”il ragazzo probabilmente dormiva per strada, come tanti richiedenti asilo che hanno perso il diritto di essere assistiti dal sistema di accoglienza italiano”. Nell’ultimo anno e mezzo, continua Massarotto, in seguito al ripristino dei controlli alle frontiere settentrionali italiane da parte della Svizzera e degli altri paesi europei, a Milano è stato registrato un aumento dei migranti in città, molti dei quali senza fissa dimora.

Un problema di degrado?

“Quando si analizza quello che sta succedendo intorno alla stazione centrale”, spiega Massarotto, “si deve considerare che per anni Milano è stata una tappa fondamentale dei viaggi dei migranti dall’Italia verso il Nordeuropa e che ora la situazione è cambiata a causa delle politiche europee dell’immigrazione con ricadute inevitabili anche sulla città”. Il transito di centinaia di migliaia di persone intorno alla stazione centrale aveva portato all’apertura di un hub – un centro di prima accoglienza per transitanti – nell’ottobre del 2013 prima all’interno della stazione, poi in via Tonale e quindi, dal maggio del 2016, in via Sammartini.

Come ha raccontato la giornalista Marina Petrillo su Open Migration, dopo l’entrata in vigore dell’Agenda europea dell’immigrazione, nel maggio del 2015, “a Milano si è formato una specie di tappo e tutti i posti letto sparsi per la città che prima erano riservati ai transitanti adesso sono occupati dai dublinanti”, cioè dai richiedenti asilo che vengono rimandati in Italia dopo aver provato a passare la frontiera. Per questo, nonostante un numero stabile degli arrivi, sono aumentate le richieste d’asilo sul territorio nazionale, ma anche i dinieghi da parte delle commissioni territoriali, le autorità amministrative che hanno il compito di esaminare le richieste d’asilo.

In Lombardia la percentuale di migranti a cui è negato lo status di rifugiato è più alta della media nazionale. Nel 2016 le due commissioni territoriali di Milano hanno bocciato il 52 per cento delle domande: una su due. A Brescia i dinieghi sono stati il 70 per cento e a Monza il 73 per cento. I posti nei centri di accoglienza a Milano sono 3.600, di cui un migliaio nei centri del Servizio per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) e gli altri nei centri di accoglienza straordinaria che dipendono dalla prefettura (Cas). “I centri di accoglienza sono al collasso, anche perché non si riesce a investire sui centri Sprar e c’è un modello di accoglienza ancora basato sull’idea che questi flussi migratori siano un’emergenza”, dice Massarotto. E questo, secondo il presidente del Naga, ha determinato un aumento delle persone che dormono per strada o che passano la giornata nel piazzale e nel giardino davanti alla stazione, in una situazione di marginalità.