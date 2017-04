In Cina aumenta l’insofferenza nei confronti di Pyongyang

Qualche giorno fa mi è stato chiesto di consultare la mia “sfera di cristallo” per dire come sarebbe andata a finire la vicenda nordcoreana: ci sarà la guerra? E atomica per di più? Ho dunque interpretato la mia personalissima boccia vetrata, che in realtà è umana nonché anonima, e ho appreso con soddisfazione che anche lei è giunta alla mia stessa conclusione scolpita nel marmo: non-lo-so.

Certo, la sensazione è che Donald Trump abbia bluffato. Quando il 15 aprile il mondo guardava con nervosismo alla Corea del Nord, dove si teneva la grande parata militare per celebrare il compleanno del fondatore della nazione – Kim Il-sung – e i mezzi d’informazione speculavano su un possibile attacco preventivo degli Stati Uniti, la portaerei Carl Vinson e la “armada” al seguito si trovavano più di tremila miglia a sudovest di Pyongyang e dintorni. Pericolo scampato? Chissà.

Io e la mia sfera siamo infatti concordi nel rimpiangere i bei tempi della prevedibile imprevedibilità di Kim Jong-un, il quale tutto sommato lancia missili e fa esperimenti nucleari con intelligibile razionalità; ora si è aggiunta la variabile impazzita “The Donald”. Quindi aspettiamo, prima di trarre le conclusioni. Il dossier è sempre aperto.

Labbra e denti nuovi

Quello di cui sono piuttosto sicuro, invece, è che buona parte dei cinesi non ne può più di quel vicino scomodo chiamato Corea del Nord. Si tratta soprattutto delle generazioni nate negli anni settanta, ottanta e novanta – cresciute in una Cina moderna, cosmopolita, aperta sul mondo – che non hanno memoria della guerra da “paesi fratelli” degli anni cinquanta e tanto meno della famosa frase di Mao, che con anatomica precisione aveva definito i comunisti cinesi e coreani “vicini come le labbra e i denti”. “Quelli sono pazzi”, ha tagliato corto un’amica qualche tempo fa, riferendosi ai nordcoreani, non so se nella parte di labbro o di dente.

Al livello istituzionale, un tale sentimento è stato reso esplicito da Shen Zhihua, il più famoso storico cinese sulla guerra di Corea. Come riporta il New York Times, durante una recente conferenza Shen, 67 anni, è andato giù pesante: “Considerando la situazione attuale, la Corea del Nord è un nemico latente della Cina mentre la Corea del Sud potrebbe essere amica della Cina”, ha dichiarato Shen, secondo una trascrizione della conferenza pubblicata online. “Dobbiamo comprendere che la Cina e la Corea del Nord non sono più fratelli in armi e nel breve termine non c’è possibilità di miglioramento nei loro rapporti”. Ha pronunciato l’indicibile, lui, massima autorità in materia.

Ma anche i più compassati mezzi d’informazione governativi cominciano a mostrare impazienza. Di fronte alla possibilità che il giovane Kim decida un nuovo test nucleare, il Global Times – costola ultranazionalista del Quotidiano del Popolo – ha di recente pubblicato un seccatissimo editoriale sostenendo che Pechino avrebbe dovuto aumentare le sanzioni economiche contro Pyongyang.

Ma più che in termini di opinione pubblica che discute freddamento del dossier nordcoreano, credo che si debba pensare ai cinesi come a una moltitudine decisa a cogliere il meglio da qualsiasi situazione. E il governo cinese plasma le sue politiche su questo dato di fatto.

Nel 2009, con il padre dell’attuale Kim al potere in Corea del Nord, passai qualche giorno a Dandong, la città cinese sul confine nordcoreano che in questi giorni è percorsa dai giornalisti di tutto il mondo in attesa di un ipotetico conflitto e dei profughi che in tal caso cercherebbero di fuggire dalla Corea del Nord.