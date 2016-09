Gli Afterhours presentano il nuovo album Folfiri o Folfox

I nuovi Afterhours sono partiti per un tour teatrale e hanno registrato Folfiri o Folfox, un album doppio di 18 canzoni pubblicato a giugno. Manuel Agnelli e il violinista Rodrigo D’Erasmo sono stati ospiti della redazione di Internazionale per raccontare il disco.

Folfiri o Folfox è un lavoro molto vario dal punto di vista stilistico, che alterna momenti cupi ad altri più sognanti. L’album (il cui titolo viene da due trattamenti per la chemioterapia) è nato da un evento triste: la morte del padre di Agnelli per un’infezione contratta mentre si curava per un tumore. Non è un caso che molte delle canzoni facciano riferimento alla figura paterna, come la struggente Grande, la jazzata L’odore della giacca di mio padre e l’intima Noi non faremo niente.

Non mancano episodi più rock e noise. L’invettiva sociale Il mio popolo si fa, che si chiude con la descrizione di un festino a base di anfetamina, denuncia la decadenza politica e sociale dell’Italia contemporanea. Come succede in ogni disco degli Afterhours, Agnelli sfodera anche un paio di ballate melodiche: Non voglio ritrovare il tuo nome è una specie di nuova Non è per sempre, mentre Lasciati ingannare intreccia chitarre acustiche e batteria in un interessante saliscendi.

Manuel Agnelli in queste settimane è stato un po’ il “man in the news”, come direbbero gli statunitensi: la sua partecipazione a X factor gli ha regalato una notorietà mai avuta prima. La scelta di fare il giudice al talent show di Sky ha anche scatenato diverse polemiche con alcuni fan della band, che l’hanno accusato di essersi “venduto” alla musica commerciale.