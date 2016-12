Un giorno nella giungla con Joseph Kony

Conoscevo già le gesta di Joseph Kony prima di incontrarlo. Avevo seguito per anni gli attacchi che il suo gruppo ribelle, l’Esercito di resistenza del Signore (Lra), aveva condotto in Uganda, compreso uno avvenuto nel 1996 che non dimenticherò mai. Era accaduto nel villaggio di Acholpii, dove i suoi seguaci avevano massacrato un centinaio di persone. Come in altri attacchi dell’Lra, il villaggio era stato dato alle fiamme e i cadaveri sparpagliati tutto intorno. Tuttavia non è stato questo a colpirmi. Mentre mi addentravo nella boscaglia ai margini del villaggio, ho visto un neonato vivo che succhiava al seno di sua madre. Lei era morta.

L’Lra ha raso al suolo molti villaggi come questo. Nell’aprile del 1995 trecento persone sono morte ad Atiak, nel febbraio del 2004 ne sono morte più di duecento a Barlonyo. Kony, un sedicente mistico e profeta, ha lanciato una trentina di anni fa una sanguinosa ribellione contro il governo di Kampala nel tentativo di imporre la sua versione dei dieci comandamenti nel nord dell’Uganda. Da allora la sua milizia ha massacrato più di centomila persone e rapito più di sessantamila bambini.

L’Lra è stato allontanato dall’Uganda nel 2004, dopo una serie di fallimentari colloqui di pace con Kony e i suoi luogotenenti. È questo il contesto in cui ho conosciuto lui e i suoi comandanti, tra cui Dominic Ongwen, che all’inizio di dicembre è stato processato alla Corte penale internazionale (Cpi) dell’Aja per settanta capi d’imputazione per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. È il primo combattente dell’Lra a essere processato.

Quando nel 2006 sono stati annunciati nuovi colloqui di pace ho fatto di tutto per andarci. Il posto designato era un villaggio congolese che in pochi erano in grado di localizzare su una mappa. Ho fatto la prima parte del viaggio per raggiungere la destinazione a bordo di un Antonov delle Nazioni Unite, che mi ha portato fino alla famigerata città di Maridi, nell’attuale Sud Sudan. Siamo atterrati sotto una pioggia battente e i nervosissimi piloti russi non hanno neppure spento i motori per poter ripartire il più velocemente possibile.

Ho trovato riparo in un bar in cui i soldati sudsudanesi barattavano tazze di proiettili con lo stesso quantitativo di gin distillato in casa o con bottiglie di birra ugandese. Dopo se ne andavano barcollando nell’oscurità, con i fucili e le armi automatiche in spalle, tracannando alcolici e minacciando di sparare a chiunque gli si parasse davanti.

Un viaggio verso il nulla

Il giorno dopo abbiamo proseguito il nostro viaggio verso l’ignoto a bordo di un 4x4 diretto al confine tra Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo e Repubblica Centrafricana. Era quello il luogo in cui Kony aveva accettato di incontrare i giornalisti e i delegati ai colloqui di pace. Quella che abbiamo percorso difficilmente poteva essere definita una “strada”, e di sicuro era la peggiore che avessi mai visto. Ma questo non ha in alcun modo rallentato i militari sudsudanesi che ci facevano da autisti (alcuni dei quali ero sicuro di averli già visti al bar la sera prima, e altri continuavano a bere birra mentre guidavano).

Rami e spine mi stracciavano i vestiti mentre venivo sballottato nel retro del pick-up, aggrappato con tutte le mie forze al bordo del cassone. In almeno tre diverse occasioni gli autisti hanno fatto rovesciare i veicoli, mandando per aria i passeggeri e i loro bagagli.

Dopo una giornata molto lunga, abbiamo raggiunto Nabanga, un accampamento militare sudsudanese molto isolato. Qui ci sono state offerte per la notte delle capanne abbandonate, senza porte e infestate dalle pulci. Per i quattro giorni successivi ho utilizzato sacchi di mais come materasso e cuscini, e ho mangiato acqua e biscotti in attesa di vedere Kony. Non si è mai presentato.