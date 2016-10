L’occupazione israeliana mi ha reso poco accondiscendente

Un professore emerito di scienze israeliano, che non conoscevo, mi ha chiesto di parlare della società palestinese e del suo atteggiamento nei confronti di Israele a un gruppo di suoi amici e collaboratori. Lì per lì ho accettato. Poi il professore mi ha chiamato per “coordinare le aspettative” e mi ha confessato che, anche se viveva ad Haifa (una “città mista”) e aveva studenti e colleghi arabi, non si parlava mai di questi argomenti. Poi ha aggiunto: “Ma non è il caso di parlare degli orrori dell’occupazione. Li conosco già perché me li raccontano i miei figli, che sono soldati”.

Nella testa ho sentito una vocina amica che mi diceva di non esplodere, così ho risposto educatamente: “Prima di tutto non mi piace che qualcuno mi dica di cosa devo parlare. E comunque è impossibile separare l’atteggiamento della società palestinese dall’occupazione”.

Il professore ha protestato dicendo che quando qualcuno lo invita a parlare lui non si oppone alle sue richieste. Ha detto che non sapeva nulla della società palestinese e che non leggeva i miei articoli. Erano emotivamente troppo impegnativi. Non aveva letto neanche il mio articolo sulla Biennale internazionale palestinese, che chiede al mondo di non considerare la Palestina e i palestinesi come un derivato di Israele e dell’occupazione.

Poche ore dopo ho ricevuto un’email: “Grazie, ma dopo essermi consultato con i miei amici ho deciso di rivolgermi a qualcuno di più accondiscendente”. E così ho la serata libera.

(Traduzione di Andrea Sparacino)