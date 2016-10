Lo sgombero dei migranti al Baobab rispecchia lo stallo politico di Roma

“Stasera ho accompagnato un ragazzo somalo al pronto soccorso, è stato preso a bastonate mentre dormiva sotto a un ponte vicino alla stazione Tiburtina”, racconta Andrea Costa, uno dei volontari della Baobab experience, il centro autogestito per migranti transitanti sorto a via Cupa, a Roma, nel maggio del 2015 e sgomberato per la terza volta il 30 settembre di quest’anno. Costa non trattiene la rabbia: “Questo è uno dei primi effetti dello sgombero, al momento 150 persone dormono per strada a Roma. Così sono spinte nelle mani di trafficanti di esseri umani e di traffichini, senza nessuna forma di tutela, esposte a ogni tipo di violenza”.

Intanto in meno di 48 ore sono state soccorse più di diecimila persone al largo della Libia. Cinquemilacinquantacinque solo il 3 ottobre, il numero più alto di migranti arrivati in un solo giorno in Italia nel 2016. Mentre a Lampedusa si celebrava la giornata della memoria per le vittime dell’immigrazione, ricordando il naufragio del 3 ottobre 2013 in cui morirono 366 persone, a Roma i volontari della Baobab experience denunciavano l’ultimo sgombero dell’insediamento informale per i transitanti che ha ospitato in poco più di un anno circa 15mila persone.

“Lo sgombero forzato è un fallimento dell’amministrazione capitolina che non ha saputo trovare alternative e soluzioni per garantire accoglienza alle decine di migranti in transito da Roma”, afferma Costa.

L’inverno è alle porte, ma quest’anno gli operatori non si aspettano un’interruzione degli arrivi via mare con la fine dell’estate, a causa della situazione di crescente instabilità in Libia. Le diecimila persone soccorse negli ultimi giorni al largo delle coste libiche saranno trasportate nei porti italiani, identificate negli hotspot, trasferite in un centro di accoglienza e poi, dopo qualche giorno, saranno lasciate libere di ricominciare il loro viaggio verso nord.