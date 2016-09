La fatica di decidere

Prendere decisioni è qualcosa che chiunque sia nel possesso delle proprie facoltà mentali fa per tutta la vita, fin da quando, piccolissimo, conquista un primo, microscopico ambito di libertà (vicino a quale compagno mi siedo al tavolino dell’asilo? Dividerò la merenda con lui?). Decidere è un processo incerto, faticoso e logorante. Ma quando impariamo a gestirlo? E quando ci rendiamo conto del fatto che, nella vita, ci tocca comunque decidere? E quando capiamo (questo è un passo successivo) che anche non decidere è una forma di decisione? In che momento impariamo come si fa a decidere bene, ammesso che lo impariamo? La capacità di prendere decisioni è una delle competenze più importanti che i bambini hanno bisogno di sviluppare, scrive Psychology Today, e prendere cattive decisioni è una parte essenziale del percorso verso la maturità. Il problema sorge quando l’attitudine a prendere cattive decisioni si perpetua, e questo accade se i genitori deresponsabilizzano i bambini per quanto riguarda le conseguenze di ciò che hanno deciso. Poche alternative ma certe

Psichology Today aggiunge alcuni suggerimenti sensati: per esempio, cominciare con piccole decisioni semplici e con un numero ridotto di alternative, per evitare che i bambini siano paralizzati dall’incertezza. E poi: invitarli a pensare per qualche istante prima di decidere. Dopo, chiedergli perché hanno deciso in un certo modo. E invitarli a pensare alle conseguenze.

L’intuizione può servire quando è necessario prendere decisioni rapide, a patto di non lasciarsi fuorviare da un eccesso di fiducia in se stessi

L’americano medio compie circa 70 scelte al giorno. Il medio amministratore delegato affronta 139 complessi compiti a scelta multipla ogni settimana, sostiene la psicoeconomista Sheena Iynegar. Il McKinsey Quarterly mette a confronto il premio Nobel Daniel Kahneman e lo psicologo Gary Klein su un quesito solo in apparenza banale: “Prendendo decisioni strategiche, quanto bisogna credere alla propria pancia?”. La risposta di entrambi, in sintesi è: conviene crederci, ma con giudizio. L’intuizione può servire quando è necessario prendere decisioni rapide, a patto di non lasciarsi fuorviare da un eccesso di fiducia in se stessi (overconfidence), e a patto che la situazione non sia troppo turbolenta o del tutto inedita, che la decisione possa essere confrontata con pareri esperti e che ci si interroghi sulle conseguenze. Tutto sommato, non sono indicazioni così diverse da quelle che valgono per i bambini. Il guaio, sottolinea Kahneman, è che le organizzazioni in genere amano scegliersi manager decisionisti, che la capacità di comando spesso è associata con il decisionismo, e che i gruppi tendono a essere conformisti e ad allinearsi alla decisione presa. Aggiungo che la stessa cosa succede con i leader politici, specie quando i tempi sono incerti e le prospettive confuse: la sensazione che qualcuno sappia che cosa succede e che cosa andrebbe fatto è irresistibilmente confortante, anche se del tutto infondata. Se ci guardiamo attorno, possiamo individuare più di un fulgido esempio.

Bisogna controllare bene la qualità delle informazioni di cui si dispone