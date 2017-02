Il manifesto della comunicazione non ostile. E altri fatti lì attorno

La sede è un edificio proteso sul mare: interessante anche dal punto di vista simbolico. Entro. Scalone. Frullare di giovanissimi volontari. A un’ora dall’inizio c’è già un sacco di gente. Bene, non me l’aspettavo. Sarà solo per l’eclettico bouquet di celebrities (Gianni Morandi, Debora Serracchiani, Laura Boldrini) che inaugurano la manifestazione?

Il viaggio in treno per arrivare a Trieste non finisce mai. È un pomeriggio invernale livido e la città è una sinfonia di grigi mitteleuropei, che contrastano con la singola nota gialla e rossa della segnaletica del convegno Parole ostili. È lì che sto andando.

I ragionamenti che, nel corso del convegno, si sviluppano attorno al Manifesto sono interessanti: provo a raccontarvene alcuni, così come li ho ascoltati, e senza condirli troppo con le mie opinioni: c’è materiale sufficiente perché vi costruiate le vostre.

“Tutto è cominciato qualche mese fa, dal bisogno di tornare a scegliere le parole con cura, da 70 email inviate e da un sorprendente numero di consensi”, racconta Rosy Russo, che si è immaginata tutta ‘sta cosa e l’ha organizzata. “Sembrava una follia portare un incontro di questo tipo a Trieste, nel profondo nordest”, dice. “Eppure tutto ciò ha un senso, perché in questa città c’è un silenzio magico”.

Russo dice che il Manifesto per la comunicazione è nato in rete, da cento affermazioni proposte dai sostenitori, a cui se ne sono aggiunte altre 250. Le proposte sono state riordinate, accorpate e poi selezionate sulla base dei 17mila voti pervenuti. Un lungo processo condiviso, insomma, concluso con il voto agli ultimi quattro princìpi da parte dei cento sostenitori intervenuti al convegno.

Alberto Fedel si dichiara formatore manageriale e immigrato digitale. Introduce il tema e già si capisce da che parte sta. Norme e gerarchie non migliorano le cose, dice, nemmeno in azienda, e non possono ridurre l’ostilità in rete.

Messaggi e applausi

La questione vera è come ci si educa all’empatia in una situazione in cui l’altro è invisibile e spesso sconosciuto, in cui le reazioni sono immediate e il pensiero veloce del quale parla Kahneman è dominante, in cui è fin troppo facile scatenare processi alle intenzioni. Il messaggio è: educare.

Debora Serracchiani conferma e specifica: non servono censure, comitati o controlli, ma bisogna dare e pretendere rispetto. Giusto non subire gli insulti e giusto bloccare chi esagera: lei lo fa. Il messaggio è: niente panico, e distinguere.

Poi arriva GianniMorandi, uno che di insulti in rete e processi alle intenzioni sa qualcosa. Parte tra lui e Serracchiani un gustoso siparietto sul Partito democratico come luogo senza ostilità (sghignazzi in sala). Morandi commenta i punti del Manifesto e poi dice che con le carte dei valori c’è un problema: somigliano ai testi delle canzoni quando non hai la musica in mente. Con la musica tutto migliora, dice, e si mette a canticchiare “sei un cretino”. Applausi.

Per lui, la soluzione è essere pazienti e usare lo humor. Al tizio che, dopo averlo insultato a proposito di un post sui migranti, lo invita a restare fedele al cliché “fatti mandare dalla mamma”, risponde: “Alla mia età, mi ci vedi, a farmi mandare dalla mamma?”. Ci ha pensato. Ha scritto e riscritto la risposta. Ma non risponde sempre: a volte non ne vale proprio la pena. Il messaggio è: soavità, a ogni costo. Ma forse, per riuscirci, bisogna essere Morandi.