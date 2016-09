Il diritto di chiamarsi Paul Beatriz

Aspetto da mesi che un magistrato dello stato spagnolo – uno stato che è ancora oggi una democrazia monarchica – mi autorizzi a sostituire, sui miei documenti d’identità, il nome proprio femminile che mi è stato assegnato alla nascita con uno maschile. Da quest’attesa dipende la mia possibilità di viaggiare liberamente, affittare un’automobile o un appartamento, usare una carta di credito o alloggiare in un albergo.

Tecnicamente si tratta di una “pratica per il cambio di sesso nei registri di stato civile”. Compilo i documenti in catalano, una lingua che capisco ma che non so scrivere, presso il registro dello stato civile di Barcellona. A quanto pare in Catalogna i giudici sono più permissivi che in Castiglia. È una procedura amministrativa relativamente complessa, apparentemente rigorosa, ma nei fatti piena di contraddizioni. Una procedura più simile a una performance d’arte concettuale che a un atto giuridico.

Per completare la pratica è necessario allegare un certificato medico che diagnostichi quello che lo stato spagnolo definisce “disforia di genere”. Secondo la terminologia elaborata nel 1973 dallo psichiatra infantile John Money, si tratta di “un disturbo osservato clinicamente e associato al genere di nascita”. D’accordo con l’epistemologia della differenza dei sessi, la medicina occidentale definisce la disforia di genere come la discordanza tra il genere assegnato alla nascita e il genere al quale l’individuo sente di appartenere.

Perché Paul Beatriz?

Prima di riconoscere il mio nome maschile, l’istituzione pone quindi come condizione il fatto che io mi riconosca, prima di tutto, come disforico. Niente è gratuito qui. Lo stato mi dice: se vuoi un nome, dammi prima la tua ragione, la tua coscienza e la tua salute mentale. Lo stato si rivolge a me prima di tutto in quanto disforico. Non avrei mai pensato di accettare. Ma l’ho fatto. Ho rinunciato a nozioni come la ragione, la coscienza, la salute mentale. Ormai mi costruisco attraverso altre tecnologie dello spirito.

L’articolo quattro della pratica dichiara che devo “fornire le prove del fatto che mi sottopongo a un trattamento medico che ha come oggetto la conformazione delle mie caratteristiche fisiche al sesso maschile”. A queste prove aggiungo la firma del mio medico, il timbro della clinica e il nome del farmaco che assumo, Testex Prolongatum, 250 milligrammi in soluzione iniettabile.