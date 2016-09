La battaglia per Aleppo apre una nuova crisi internazionale

Dimentichiamoci la morale. Dimentichiamoci che Bashar al Assad è l’erede di una dinastia sanguinaria e predatrice, al potere da mezzo secolo. Dimentichiamoci fino a che punto sarebbe sconvolgente se il macellaio di Damasco la spuntasse dopo aver trascinato il suo paese in cinque anni di guerra rifiutando, nel 2011, il minimo compromesso politico quando le manifestazioni di protesta erano ancora del tutto pacifiche. Dimentichiamo tutto ciò di cui non dovremmo dimenticarci e guardiamo la situazione da una prospettiva cinica.

Dopo tutto, potremmo dire, la vittoria di Assad sarebbe meglio che la prosecuzione di un conflitto che ha già fatto 300mila morti, raso al suolo intere città e costretto milioni di persone a lasciare le loro case. Qualsiasi cosa sarebbe meglio della continuazione e il peggioramento di questo massacro e di tutto ciò a cui abbiamo assistito nell’ultima settimana. In altre parole, forse dovremmo rassegnarci a vedere l’aviazione russa finire di distruggere Aleppo al più presto e la Siria tornare allo statu quo ante.

Se fosse possibile bisognerebbe accettarlo, come un male minore. Ma non è possibile, per tre motivi.

Come è cambiato lo scontro

Il primo è che da tempo il conflitto non è più uno scontro tra una dittatura e un popolo che aspira alla libertà. Dall’autunno del 2011 questa guerra mette una contro l’altra le due grandi correnti religiose dell’islam, perché la famiglia Assad appartiene alla minoranza alauita del paese (parte dello sciismo) mentre il 60 per cento dei siriani è di religione sunnita. Non è più una battaglia tra la democrazia e un regno assolutista. È una battaglia tra due comunità, tra due religioni, tra una maggioranza e una minoranza. Questo significa che la caduta di Aleppo e la sconfitta militare dei ribelli non metterebbe fine al conflitto, perché gli alauiti non avrebbero fatto altro che vincere una battaglia a cui ne seguirebbero molte altre.

Il secondo motivo per cui l’esito dello scontro militare non riporterà la pace è che la Siria è diventata il teatro di una guerra regionale tra l’Iran sciita e le potenze sunnite, Arabia Saudita in testa. Gli iraniani sono corsi fin dall’inizio in soccorso di Bashar al Assad, perché il suo regime gli aveva permesso di penetrare nel cuore del mondo arabo fino a diventare molto potenti a Beirut grazie a Hezbollah, l’organizzazione politico-militare degli sciiti libici. Per l’Iran la caduta di questo regime avrebbe significato il fallimento di una strategia regionale sviluppata negli ultimi trent’anni e mirata a rendere l’antica Persia, sconfitta dagli arabi nel settimo secolo, la prima potenza del Medio Oriente.

Gli iraniani non potevano permettere che l’Arabia Saudita, le monarchie petrolifere e l’insieme dei paesi sunniti si opponessero al fatto che la Siria diventasse un protettorato iraniano dopo che l’intervento americano in Iraq e la caduta di Saddam Hussein avevano portato al potere la maggioranza sciita.

Aleppo sembra vicina al crollo. Questo significherebbe una rapida sconfitta dei ribelli, ma inevitabilmente questa sconfitta spingerebbe i paesi sunniti a decuplicare gli aiuti militari e finanziari ai sunniti della Siria e alla costituzione di un fronte comune di tutte le correnti dell’insurrezione, a cui si unirebbero gli uomini del gruppo Stato islamico che stanno perdendo posizioni.