Aleppo e i siriani pagano il prezzo delle frustrazioni di Putin

Negli ultimi trent’anni l’occidente ha commesso grandi torti nei confronti della Russia. Sono torti incontestabili, ma davvero bastano a giustificare l’inqualificabile brutalità della politica siriana di Vladimir Putin? Il dibattito è sempre più acceso. Cerchiamo di vederci chiaro.

Il più grande errore degli occidentali è stato quello di non aiutare Michail Gorbačëv a vincere la sua scommessa. Gorbačëv voleva salvare la Russia dal crollo comunista trasformando l’Unione Sovietica in un mercato comune di stati indipendenti e garantendo una libertà politica che Mosca non aveva mai concesso in precedenza.

L’ex presidente russo è arrivato molto vicino al successo, ma le sue riforme hanno inevitabilmente accentuato le difficoltà economiche del suo paese. Da questa situazione è nato un malcontento sociale, e l’unico modo di porvi rimedio era quello di chiedere ingenti prestiti all’Europa e agli Stati Uniti, che però hanno rifiutato.

La cecità del Fondo monetario internazionale

E così la speranza di una transizione ordinata è andata in fumo, Gorbačëv è caduto e Boris Eltsin, il suo successore, ha deciso di somministrare alla Russia una “terapia d’urto” che gli occidentali dell’epoca hanno applaudito e finanziato. I vecchi burocrati comunisti si sono spartiti tutte le ricchezze industriali del paese. I pensionati sono stati buttati in mezzo a una strada dall’inflazione, ma il Fondo monetario internazionale e gli occidentali vedevano solo la fine del comunismo e il trionfo del mercato. La loro cecità ha contribuito pesantemente al disgusto che i russi provano nei confronti del mercato libero e della democrazia.