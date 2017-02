Il decreto firmato da Trump non è solo ingiusto, crudele e discriminatorio, ma anche stupido. È ingiusto perché, proibendo l’accesso negli Stati Uniti ai migranti e ai profughi di sette paesi musulmani, chiude le porte agli iracheni e ai siriani che combattono sul campo il gruppo Stato islamico (Is) coordinandosi con l’esercito americano. A questi alleati degli Stati Uniti Trump dice sostanzialmente che vanno bene per farsi ammazzare ma non sono abbastanza affidabili per entrare in territorio americano. Al contempo il presidente osa dire ai profughi in fuga dall’Is e da Bashar al Assad, vittime del terrorismo, che sono sospettati di avere legami con i jihadisti.

Difficile immaginare un’ingiustizia più grande, e bisogna essere davvero crudeli per caricare su un aereo persone che avevano ottenuto un visto americano o erano legalmente residenti negli Stati Uniti ormai da anni. Studenti universitari, medici, ingegneri, informatici che lavorano per aziende americane sono improvvisamente espulsi senza alcun procedimento, dopo essere stati interrogati per ore, come se fossero sospettati di aver commesso un crimine.

La discriminazione è palese, perché le vittime del decreto non hanno alcun punto in comune se non il credo religioso che gli viene attribuito in ragione della loro nazionalità. Potrebbero essere atei, drusi, yazidi, zoroastriani o ebrei (per quanto riguarda gli iraniani) ma agli occhi di Trump sono musulmani, dunque terroristi, perché nati in paesi dove l’islam è maggioritario.

Le conferme della propaganda jihadista

Tutto questo è odioso, ma è anche stupido perché porta soltanto a un aumento dell’insicurezza. Non è certo in tre mesi (la durata del decreto) che Trump inventerà gli strumenti migliori per filtrare le richiesta d’asilo. La sicurezza degli Stati Uniti non migliorerà, ma l’uomo che pensa solo in paragrafi da 140 caratteri e ama opporre i “fatti alternativi” ai fatti acclarati ha appena confermato l’impianto propagandistico dell’Is, che accusa gli occidentali di odiare l’islam. Trump ha anche calpestato tutti i princìpi della democrazia, della tolleranza religiosa, della presunzione d’innocenza, della non retroattività della legge e del rispetto dello stato di diritto.

In poche parole si è reso colpevole di connivenza politica con il terrorismo e di tradimento dei princìpi che rappresentano le armi più efficaci della democrazia. Difficilmente avrebbe potuto fare qualcosa di più idiota, ma la sua più grande stupidità sta nel fatto che in questo modo Trump si è anche dato la zappa sui piedi.