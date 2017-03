Senza l’Europa unita neanche la pace può essere data per scontata

Da quando è arrivata la notizia si parla solo di fatti concreti. Ora che il Regno Unito ha ufficialmente informato i suoi partner europei della sua volontà di lasciare l’Unione, tutti si concentrano sulle condizioni del divorzio e sulla difficoltà di arrivare a un accordo entro i due anni fissati dai trattati.

È un aspetto importante, certo. I britannici si giocano il bilancio della loro uscita, mentre gli altri 27 non vogliono premiare la rottura né uscire sconfitti da una separazione che non volevano. Gli uni e gli entri, inoltre, vogliono evitare a tutti i costi che la Brexit provochi la fine della collaborazione militare e di sicurezza, che ci è indispensabile. Tutto questo è importante, vitale, ma non è l’aspetto essenziale.

L’elemento cruciale si può esprimere con due parole e un punto interrogativo: hanno ragione? I britannici hanno fatto bene a lasciare l’Europa? Per ottenere la risposta è sufficiente un semplice test. Prendete un aereo da una città europea all’altra, da Praga a Londra o da Helsinki a Roma, e vi ritroverete nello stesso mondo, pur con qualche differenza. Se invece prendete un volo da una qualsiasi città europea per l’Asia, l’Africa o gli Stati Uniti, atterrerete in un altro mondo.

Storia comune e interessi nazionali

La stessa cultura, gli stessi scacchieri politici, lo stesso grado di libertà, la stessa protezione sociale (largamente o totalmente ignorata altrove): l’Europa è una sola. L’Europa è un insieme legato da una storia comune, per quanto seminata di guerre, e i cui vincoli sono stati stretti da una volontà condivisa di non ricadere nei massacri dei secoli passati. Abbiamo dovuto avvicinarci moltissimo conciliando e coniugando i nostri interessi per non essere più nelle condizioni di scatenare una nuova guerra, che oggi è impossibile come lo sarebbe un conflitto tra due parti della Francia.

Qualcuno dirà che la pace è ormai raggiunta, che non è più sufficiente a giustificare l’esistenza dell’Unione. Lo pensano in molti, ma si sbagliano.

Quando gli interessi tornano a essere prima di tutto nazionali è l’inizio del tutti contro tutti. Nel 1989 i serbi e i croati non avrebbero mai immaginato che la loro separazione potesse portare a un decennio di massacri e di guerra. Ma sappiamo come è andata. La pace c’è perché c’è l’Unione. Senza l’Europa unita non possiamo dare niente per scontato, perché sessant’anni di pace sono solo una piccola parentesi. E non è tutto.