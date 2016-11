Quali sono i veri obiettivi di chi propone l’adozione degli embrioni

Il 4 agosto 2004 l’allora ministro della salute Girolamo Sirchia emanò un decreto ministeriale definendo due categorie per gli embrioni prodotti prima della legge 40, approvata nel febbraio precedente: nella prima categoria rientravano embrioni in attesa di futuro impianto e nella seconda embrioni abbandonati perché i titolari non volevano utilizzarli o non erano più reperibili. Per questa seconda categoria era previsto il trasferimento nella biobanca dell’ospedale Maggiore di Milano. Perché? Il ministro Sirchia riteneva che fosse necessario attivare studi e ricerche sulle tecniche di crioconservazione degli embrioni, destinando quattrocentomila euro all’istituto milanese. Secondo la rendicontazione dell’anno successivo, 230mila euro sono stati usati per creare l’area di criobiologia in cui mantenere gli embrioni sotto azoto, 96mila per le spese di materiali e software e 74mila per il personale.

Cos’è accaduto dal 2004 a oggi? Nulla. Gli embrioni abbandonati, censiti dopo il decreto, erano 2.527. Sono ancora tutti crioconservati presso i centri di procreazione medicalmente assistita (pma). La biobanca di Milano è lì, vuota. Non c’è nemmeno bisogno di chiedersi come fare ricerca su quegli embrioni senza violare l’articolo 13 della legge 40 – Sperimentazione sugli embrioni umani, che al comma 1 stabilisce che “è vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano” – perché tanto non sono mai arrivati.

Negli anni successivi, con il ripristino delle indagini di preimpianto, gli embrioni crioconservati sono aumentati. Le blastocisti affette da una patologia sono state crioconservate nel rispetto della legge 40, ma non sono idonee per una gravidanza. Sono destinate a estinguersi – vi fareste impiantare un embrione affetto da una grave patologia e magari destinato a determinare un aborto? Perché non destinare gli embrioni abbandonati alla ricerca scientifica? L’associazione Luca Coscioni l’ha chiesto rivolgendo un appello al parlamento. Anche la corte costituzionale ha evidenziato che il parlamento dovrebbe intervenire al riguardo. Ma il parlamento tace. Quanto agli embrioni crioconservati, a ogni legislatura si cerca di attribuirgli personalità giuridica, equiparandoli a bambini in stato di abbandono e cercando di prevederne l’adozione.