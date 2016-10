Un nuovo sguardo sull’arte degli anni sessanta in Italia

A Fiumara, sulla spiaggia di Fiumicino, vicino Roma, c’era una grande statua di Sofia Loren. Una colossale, formosa pizzaiola di Pozzuoli che sorgeva dalle acque, sotto di lei un branco di delfini guizzanti. In realtà la statua era una Venere scolpita dallo scultore bulgaro naturalizzato romano Assen Peikov, lo stesso del grande Leonardo Da Vinci benedicente che veglia sull’aeroporto di Fiumicino. Sofia Loren aveva visitato lo studio di Peikov a via Margutta nel 1954 e si era fatta fotografare in posa davanti al poderoso busto. Le foto sono uscite sulle riviste e da allora, la Venere di Fiumara (decapitata e smembrata da una mareggiata negli anni settanta) è diventata una specie di omaggio alla prorompente bellezza della diva. Un involontario monumento alla nascente dolce vita che mescolava intenzioni classicistiche a un immaginario pop da rotocalco illustrato.

Il colosso della Loren e tanti altri cortocircuiti tra arte contemporanea, costume, gossip, storia del gusto e del kitsch, sono raccontati nella mostra Boom 60!, al Museo del 900 di Milano fino al 12 marzo 2017. Un centinaio di opere (per lo più provenienti dal museo o dalla collezione Boschi Di Stefano) dialogano con ritagli, copertine, pubblicità tratti dai mensili di attualità illustrata o dai rotocalchi. Tra gli anni cinquanta e sessanta, in pieno boom economico, anche l’editoria popolare era in fase espansiva: Epoca, Tempo, Le Ore, Oggi, Gente, L’Europeo, L’Espresso, Successo, La Domenica del Corriere e La Tribuna Illustrata avevano tirature record (impensabili oggi) e una diffusione che spesso superava quella dei quotidiani. I rotocalchi erano, in quegli anni, il vero specchio della mentalità ma soprattutto delle aspirazioni degli italiani.

Questi giornali, letti per lo più da un pubblico piccolo borghese lontano dai dibattiti culturali, avevano con l’arte contemporanea un rapporto ambivalente. Sicuramente ne riconoscevano lo status. Intorno all’arte girava un mondo di ricchi, di belle donne e di feste internazionali. C’erano i soldi e le terrazze di via Sistina o di Trinità dei Monti, e il borghese italiano era più che mai affamato di nuovi modelli di ricchezza e di fascino. Il mondo dell’arte, con i suoi eccessi e le sue stranezze, scorreva parallelo a quello del cinema nell’immaginario collettivo. In più si cominciava a parlare dell’arte moderna come investimento e anche il pubblico più generalista imparava a conoscere, con un po’ di timore reverenziale, la figura del “mercante d’arte” o del gallerista.