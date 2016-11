Il Lucca Comics è un grande successo ma esagera con l’infantilismo

Per tornare ai partecipanti, nemmeno ai festival del cinema si vedono simili masse di persone, compresa Cannes, se si eccettua la zona della Croisette. Ovviamente va tenuto conto di altri elementi, come il fatto che a Cannes la presenza di pubblico è spalmata su più di dieci giorni: in un festival di quella importanza non si ha però lo stesso problema a camminare nelle strade parallele alla Croisette oppure a trovare un posto dove pranzare come ci è capitato invece a Lucca nelle giornate di sabato e domenica.

È stato un tutto esaurito con cifre da capogiro Lucca Comics & Games 2016, il festival del fumetto e dei videogiochi che si è tenuto dal 28 ottobre al 1 novembre ed è giunto alla sua cinquantesima edizione. Quasi troppo per una città piccola come Lucca.

I premi Aver premiato Igort come autore unico (si intende l’autore completo che firma sceneggiatura, dialoghi e disegni e talvolta anche i colori) per i suoi straordinari Quaderni giapponesi di per sé è certamente positivo: lo è di meno considerando che si tratta di una delle poche opere profonde premiate e certamente l’unica di grande livello.

In Francia (paese dall’enorme mercato del libro a fumetti, popolare e non) il festival internazionale di Angoulême dedica una consistenza ben maggiore alla dimensione culturale. A Lucca questa politica di concessione quasi straripante nei confronti dell’infantilismo, a quel che è più facilmente e immediatamente fruibile – elemento in sé non negativo purché vi sia originalità – la si poteva cogliere in ogni segmento della manifestazione, dalle esposizioni agli incontri, dai dibattiti fino alla premiazione.

Il Lucca Comics si sente erede di questo spirito – come provano i festeggiamenti per il cinquantenario della manifestazione che è stata diretta per decenni da Rinaldo Traini – e dovrebbe tenerne maggiormente conto. Anche perché i festival equivalenti nel cinema come Venezia, Cannes e Berlino, pur con alcune concessioni al film evento rivolto al grande pubblico, dedicano essenzialmente le loro sezioni all’esplorazione delle nuove frontiere del cinema d’autore.

Proprio in relazione a quanto detto sull’antica e gloriosa storia del festival di Lucca, non bisogna dimenticare che il Salone internazionale dei comics, del cinema d’animazione e dell’illustrazione, nato nel 1965 a Bordighera e poi spostato a Lucca nel 1966, era un luogo in cui si cercava di portare a una maturità adulta il fumetto (insieme all’animazione e all’illustrazione) quanto la sua fruizione, concepita in termini culturali pur senza rinnegare il dialogo con il fumetto popolare, attraendo comunque moltissime persone.

Viaggio a giocattolandia Se va riconosciuto tutto questo dobbiamo anche dire che sembra di essere un po’ troppo in una sorta di giocattolandia: a un certo punto viene anche un po’ di nausea nel vedere grandi quantità di giovani adulti attratti da tanto infantilismo, con travestimenti da cosplayer e quant’altro. Un po’ tutto nella nostra società sembra spingere acriticamente in questo senso: anche social ampiamente diffusi come Facebook spingono in questa direzione, come notava tempo fa su questo sito Daniele Cassandro.

Domenica 30 ottobre ha registrato il tutto esaurito con 80mila biglietti, per un totale di 271.208 biglietti, e una presenza complessiva di pubblico dentro e fuori le mura di Lucca intorno alle 500mila persone. Se si pensa che nel 2015 i biglietti venduti erano stati 220mila si può subito cogliere il salto compiuto quest’anno dal festival lucchese. Non può che sorgere sincera ammirazione per un simile risultato. Forse i mezzi d’informazione nazionali dovrebbero dedicare maggior spazio e attenzione al più antico festival del fumetto al mondo, proprio come Venezia lo è per il cinema.

I titoli Bao premiati sono tutti belli e meritevoli, ma più o meno tutti di una certa leggerezza: tra questi l’unico che riesca al cento per cento a unire la leggerezza con la profondità è L’estate Diabolika. Anche perché il disegnatore Alexandre Clérisse, come egli stesso ha riconosciuto in un toccante e umile video proiettato durante la premiazione, è ottimamente diretto nel creare immagini realmente provenienti dall’interiorità dietro l’apparente gioco pop da Thierry Smolderen, prolifico sceneggiatore che nella sua veste di storico e teorico del fumetto ha da sempre l’abitudine d’indagare la profondità dell’immagine nel fumetto, da Winsor McCay a Stefano Ricci, passando per Milton Caniff.

E a proposito di autori classici come Caniff (del quale Cosmo, casa editrice dalla straordinaria politica editoriale di cui dovremo riparlare, sta riproponendo sia Steve Canyon sia Terry e i pirati in eccellenti edizioni) e, sempre in relazione alla storia di questo festival, non sarebbe cattiva cosa un premio al patrimonio, cioè alle ristampe, come succede ad Angoulême, visto che gran parte degli editori si sta lanciando nelle riedizioni storiche con successo, sia in termini di cura editoriale sia di vendite.

La poesia di Casty

Sulle esposizioni a palazzo Ducale ci soffermiamo solo su quelle che riguardano il fumetto. L’esposizione più bella e l’evento più emozionante insieme alla presenza di Frank Miller, è quella dedicata a un disegnatore e sceneggiatore della Disney italiana di oggi: Casty. Abbiamo guardato più volte la mostra, ci siamo emozionati come bambini, come non ci capitava da tempo, per un fumetto popolare, lasciandoci pervadere dalla poesia delle sue tavole, espressione di un mondo autentico e interiore, intrise dello sguardo dell’infanzia che purtroppo si tende a confondere con l’infantilismo dal quale invece è sano prendere un minimo di distanza. Anche perché, se lasciato a briglia sciolta, l’infantilismo finisce per colpire proprio gli autori più innovativi come Casty.

Innamorato di disegnatori come lo statunitense Floyd Gottfredson – autore delle grandi storie di Topolino degli anni trenta (almeno in parte), quaranta e cinquanta – o di autori Disney italiani come Luciano Bottaro e Romano Scarpa (di cui riprende diversi personaggi), autore completo e sceneggiatore per altri disegnatori, in storie come Topolino e gli ombronauti (2012), Tutto questo accadrà ieri (2016, con la collaborazione di Massimo Bonfatti) o Topolino e l’impero sottozero (2015) Casty ritrova e reinventa, anche mediante sceneggiature e layout di precisione certosina, stilemi, ambientazioni, tematiche e personaggi di quegli autori come potrebbe farlo un poeta.

Il dottor Enigm e gli ombronauti hanno qualcosa delle maschere del muto, sembrano quasi riletti e trasfigurati da un poeta del fumetto d’autore che ha però conservato il senso ludico, come in Francia il recente capolavoro del Topolino riletto da Régis Loisel. Alla Disney italiana auguriamo la saggezza di saper mettere in evidenza la qualità del segno grafico dei migliori disegnatori Disney attuali e passati della scuola italiana, inserendo Casty tra gli autori di prua, magari con collane di lusso e altre popolari, anche in bianco e nero, come faceva la Mondadori negli anni settanta con Il Topolino d’oro, mettendo in avanti, grazie al bianco e nero, il tratto disincarnato ma puro, etereo e sensuale, pieno di vita e dal sorprendente senso dello spazio di Gottfredson.

Saper mettere in avanti il segno grafico di questi disegnatori, cercando di smorzare anche nelle versioni colorate i colori saturi imperanti che omologano il disegno sfumandone la potenza, porterà, gradualmente, a un ritorno sia di prestigio sia economico.