In Medio Oriente i cristiani cercano protezione ma sono travolti dalla violenza

La sequenza impressionante di attentati e azioni militari avvenuti in Europa e in Medio Oriente nelle ultime settimane, è una sfida estrema per qualsiasi strategia di uscita graduale dai conflitti e dalle crisi umanitarie che dilagano in diversi quadranti del globo.

Tra i pochi leader mondiali ad aver compreso pienamente la gravità della situazione c’è sicuramente il papa che, non a caso, ha in programma un viaggio in Egitto per il 28 e 29 aprile. Al Cairo – se tutto verrà confermato dopo gli attentati rivendicati dal gruppo Stato islamico nelle chiese copte di Alessandria e di Tanta – Bergoglio incontrerà una delle principali autorità sunnite del mondo musulmano decisa a battersi per la pace e la riforma dell’islam: il grande imam dell’università di Al Azhar, Ahmed al Tayeb. Quindi vedrà il papa copto Tawadros II – e il colloquio acquisterà un significato più ampio dopo gli ultimi fatti di sangue – e poi il presidente Abdel Fattah al Sisi, nuovo autocrate asceso al comando di una grande nazione araba governata con pugno di ferro e ferocia, come ha tristemente mostrato al mondo il caso di Giulio Regeni.

Ma Francesco, ben consapevole che l’angoscia e l’assenza di speranza attuali rappresentano l’alleato più potente sul quale possono contare terroristi e dittature, prova il tutto per tutto recandosi di persona nell’occhio del ciclone. Fonti della chiesa cattolica egiziana confermano la visita di Francesco, mentre Tawadros II ha osservato dopo gli attentati: “Questi tentativi vili di colpire persone in pace in luoghi di culto dimostrano che il terrorismo non ha religione”.

Comunità ridotte al lumicino

La visita del papa al Cairo ha però come sfondo pure un altro e meno visibile scenario: il Medio Oriente, infatti, costituisce da tempo un rebus difficile da risolvere per la chiesa di Roma. Le antiche comunità cristiane sono ormai ridotte al lumicino, messe in fuga da decenni di guerre, dal dilagare della povertà, dall’instabilità economica e politica, dalle persecuzioni. In tal senso i cristiani condividono il destino di milioni di loro concittadini musulmani o di altra fede; l’intera regione mediorientale, dunque, non è solo dissanguata a causa delle violenze, dei conflitti, del numero spropositato di morti, di mutilati, di scomparsi, ma ormai è anche abbandonata da milioni di abitanti, di famiglie, di giovani in fuga attraverso il Mediterraneo per scampare alla sorte toccata alle loro nazioni, ai loro connazionali, ai familiari e agli amici.

È in questo quadro che ha fatto irruzione, nella notte fra il 6 e il 7 aprile, il lancio di 59 missili Tomahawk da due portaerei americane verso una base militare del regime di Damasco dalla quale sarebbe partito il raid aereo, con l’uso di micidiali agenti chimici, contro la popolazione civile della città di Khan Sheikhun, nella provincia siriana di Idlib, controllata dai ribelli. L’attacco chimico ha provocato decine di vittime e ben presto i media di tutto il mondo hanno trasmesso le immagini agghiaccianti dei bambini colpiti dai gas: “L’umanità è morta oggi in Siria” ha detto Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef in Italia che segue da vicino la crisi siriana. L’intervento americano diventato infine esplicito e militarmente significativo, per quanto una tantum, come hanno precisato fonti del Pentagono, è arrivato dopo sei anni di conflitto e ha riaperto contraddizioni profonde anche nella chiesa e nel mondo cristiano.

Nel settembre del 2013, il papa intervenne in prima persona per fermare la possibile rappresaglia militare della Casa Bianca contro il regime di Damasco; anche in quel caso l’esercito di Assad era finito sotto accusa per l’uso di ordigni chimici – vietati dalle convenzioni internazionali – contro la popolazione civile. Francesco promosse allora una giornata di digiuno in piazza San Pietro per arginare il rischio di un’escalation militare, considerata anche la forte opposizione russa all’intervento franco-americano. L’attacco poi non vi fu, un’intesa fra Usa, Russia e Nazioni Unite impose al regime di Damasco di smantellare il proprio arsenale chimico, tuttavia l’accordo fu applicato solo in parte se è vero che altri attacchi con armamenti proibiti furono poi successivamente registrati da vari rapporti internazionali stilati da ong indipendenti. L’escalation, insomma, vi fu lo stesso, anche senza l’intervento di un tiepido Barack Obama, ma si realizzò principalmente contro una popolazione disarmata oggetto di massacri vendicativi prima da parte del regime, e poi completata con ferocia dagli uomini dell’Is in una gara omicida a chi spargesse più indicibile terrore nei territori conquistati e, in tal modo, “governati”.