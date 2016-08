La rivoluzione digitale italiana slitta da ferragosto a Natale

Le rivoluzioni di solito non sono annunciate. Non così in Italia, dove vengono spesso annunciate e poi sospese. È successo con la rivoluzione digitale, che doveva scattare il 12 agosto. Una svolta copernicana già fissata con decreto del novembre 2014 e quindi tutt’altro che inattesa. Da quel giorno, dagli uffici pubblici doveva scomparire la carta. Le scartoffie spesso odiate dagli cittadini. Non ci dovevano essere più faldoni, fax e fotocopie. Si trattava già di una classica riforma all’italiana con scorciatoia obbligatoria, perché non prevedeva sanzioni per gli enti inadempienti.

Ciononostante, il governo, a poche ore dall’entrata in vigore, ha ordinato una brusca frenata, rinviandola di altri quattro mesi. Il consiglio dei ministri ovviamente si è accorto solo ora che non tutti gli enti pubblici sarebbero stato in grado di produrre atti esclusivamente digitali. Ora si riscrive parzialmente il codice dell’amministrazione digitale (cad), che contiene le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici.

Ma l’aspetto piú surreale della faccenda è che il governo lascia a tutti gli enti la libertà di applicare la riforma da subito. Chi vuole partire come previsto il 12 agosto, lo può fare. La norma riguarda ministeri, regioni, comuni, scuole, università, aziende sanitarie e camere di commercio.

La decisione inattesa del consiglio dei ministri complica ulteriormente una situazione già complessa. Perché esistono già le dovute eccezioni che riguardano il digital divide causato dalla disuguaglianza dei territori della penisola: sono dieci milioni le persone che vivono in zone dove non arriva la banda larga. E dove spesso basta una nevicata o un temporale per interrompere il segnale telefonico. Solo in Piemonte ancora 600mila abitanti non ricevono neanche i canali della Rai.

La mancanza di cultura digitale

Inoltre dal 12 dicembre servirà un periodo di transizione per abituarsi alle nuove regole. “Temo che per molto tempo i dirigenti continueranno a stamparsi su carta tutti i documenti”, dice Alessandro Delli Noci, coordinatore all’agenda digitale nell’Associazione dei comuni italiani (Anci). Delli Noci, assessore all’innovazione a Lecce, lamenta “la mancanza di cultura digitale negli enti, dove spesso mancano anche dipendenti con competenze digitali”. Secondo le sue stime ci vorranno almeno un paio di anni per far sparire definitivamente la carta dalle scrivanie degli uffici.